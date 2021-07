डूरंड सीमा को लांघ अफगानिस्तान के अंदर पहुंची पाकिस्तानी सेना? तालिबानियों संग घूमते वीडियो हो रहा है वायरल

नई दिल्ली. अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान से मिल रही मदद की खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान इलाके में आतंकियों के साथ खड़े हैं. इस वीडियो को अफगानिस्तान की एक मीडिया एजेंसी आरटीए वर्ल्ड ने ट्विटर पर जारी किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान प्रांत के स्पिन बोल्डक में 'नजर सुरक्षा पोस्ट' से डूरंड रेखा को अफगान धरती पर कदम रखा.'

बीते 14 जुलाई को ताबिलान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण ''स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग'' पर कब्जा कर लिया है. कंधार का 'स्पिन बोल्डक' पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है.

#Kandahar: Pakistani troops movement in areas under Taliban control. The video shared on social media shows Pakistani forces crossed the Durand Line into the Afghan soil, by the 'Nazar Security Post', in Spinboldak of the province. #Afghanistan pic.twitter.com/1H3DN9Bv37