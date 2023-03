Pakistan: इमरान की तरह बुर्का पहने कौन है यह शख्स? पाकिस्तानियों का दावा- इस हुलिए में पूर्व पीएम ही भागे थे, पूर्व पत्नी ने बताई सच्चाई

इस्लामाबाद: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बुर्का पहन कर भागे थे. पाकिस्तानी लोग तस्वीर शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं, लेकिन अब इस तस्वीर पर इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि यह इमरान की नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन की तस्वीर है, क्योंकि वे इमरान से हूबहू मिलती हैं.

रेहम खान ने शैरी नाम की ट्विटर यूजर का ट्वीट लेते हुए लिखा, ” मुझे यकीन है कि यह उनकी छोटी बहन हैं. दोनों में काफी समानता है.” शैरी नाम की ट्विटर यूजर ने यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “क्या इमरान सच में बुर्का पहनकर भागे थे?” रेहम ने इसी पर अपना जवाब दिया. इस तस्वीर पर कई लोग इमरान के मजे ले रहे हैं. इस पोस्ट पर एक यूजर ने कहा, “यह किसी मीमर का खेल लगता है.” कई लोग हंसने वाली इमोजी भी पोस्ट कर रहे हैं, तो कई इमरान पर हुई ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.

I believe that is his youngest sister. They have an uncanny resemblance for sure. https://t.co/u8BxpUtXup

— Reham Khan (@RehamKhan1) March 6, 2023