VIDEO: महिला ने विमान में किया हंगामा, तो लोगों ने वोटिंग करके फ्लाइट से निकाला बाहर

पिछले कुछ समय से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट (International Flight) में यात्रियों के अजीब व्यवहार की कई घटनाएं सामने आई हैं. इस बार न्यू जर्सी से अटलांटा जाने वाली फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट में एक महिला के एक अन्य यात्री के साथ झगड़ा शुरू होने के बाद हवाई यात्रियों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया. द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों ने डेमोक्रेसी दिखाई और वोटिंग करके झगड़ा कर रही महिला को फ्लाइट से बाहर करने का फैसला किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद छिड़ गया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर घटना के ओरिजिनल वीडियो को शेयर किया गया था. इस वीडियो में यात्रियों को अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में एक पैसेंजर्स को कहते देखा जा सकता है, ‘अगर महिला को फ्लाइट से उतारना चाहते हैं, तो अपना हाथ उठाएं.’ इसके बाद कई पैसेंजर्स को अपना हाथ उठाते हुए देखा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पैसेंजर ने कहा, ‘अगर आप चाहते हैं कि महिला को फ्लाइट से उतार दिया जाए, तो प्लीज अपने हाथ उठाएं. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुझे सुन सकते हैं और आप चाहते हैं कि महिला को फ्लाइट से उतार दिया जाए तो हाथ उठाए. मैं समर्थन में 40 हाथ देख सकता हूं.’

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ‘मुझे पता है कि हम सभी कई वाइल्ड प्लेन वीडियो देख चुके हैं, लेकिन इस आदमी ने अकेले ही पूरी फ्लाइट को एक महिला के खिलाफ वोट करने के लिए मना लिया.’

Ok I know we’re all used to seeing wild plane videos but this guy single-handedly got the whole flight to literally vote a belligerent woman off 😂 pic.twitter.com/6VHWpNuvvg

— fadumo osman (@fadumzz) May 2, 2023