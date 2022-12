अमेरिका: विस्कॉन्सिन में बम की धमकी से खाली कराना पड़ा पूरा थिएटर, सिंगर पैटी लाबेले को छोड़ना पड़ा मंच, देखें VIDEO

मिलवॉकी: अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन (Wisconsin) के मिलवॉकी में अपने क्रिसमस संगीत समारोह में कुछ ही गानों पर प्रस्तुति देने के बाद मशहूर सिंगर पैटी लाबेले (Patti LaBelle) को अचानक मंच से जाना पड़ा, क्योंकि बम की धमकी के कारण अधिकारियों ने थिएटर को खाली करा लिया.

‘मिलवॉकी जर्नल सेंटिनल’ की रिपोर्ट के अनुसार, रिवरसाइड थिएटर से शनिवार की रात के वीडियो में दो सुरक्षा अधिकारी कार्यक्रम के दौरान 78 वर्षीय लाबेले को जाने के लिए कहते दिख रहे हैं. उस वक्त वह एक दर्शक से बात कर रही थीं. कुछ ही समय बाद, लगभग पूरे 2,500 सीटों वाले थिएटर को खाली करा लिया गया.

Patti LaBelle was taken off stage by security at a concert in Milwaukee tonight following a bomb threat pic.twitter.com/SeuCPrWVDj

— philip lewis (@Phil_Lewis_) December 11, 2022