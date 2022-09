6 सप्ताह में दूसरी बार Covid-19 से संक्रमित हुए Pfizer के सीईओ, बोले- बूस्टर डोज नहीं लगवाया था

वाशिंगटनः अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला (Pfizer CEO Albert Bourla) 6 सप्ताह में दूसरी बार कोरोनावायरस संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं. उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा, ‘मेरी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है. मैं ठीक हूं और स्वास्थ लाभ ले रहा हूं.’ बौर्ला ने बताया कि उन्हें कोविड का कोई लक्षण नहीं है. उन्होंने कहा, ‘जबकि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमने बहुत प्रगति की है, वायरस अब भी हमारे बीच मौजूद है.’ फाइजर के सीईओ ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपडेटेड कोविड 19 बूस्टर शॉट नहीं लगवाया है. क्योंकि वह अपने पिछले कोविड 19 संक्रमण के 3 महीने पूरे होने इंतजार कर रहे हैं. आपको बता दें कि अल्बर्ट बौर्ला इससे पहले अगस्त में भी कोरोनावायरस से संकमण से ग्रसित हुए थे.

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सिफारिश की है कि जो लोग हाल ही में कोविड 19 संक्रमण से उबरे हैं, वे वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उनके शरीर में वायरस का प्रभाव पूरी तरह खत्म न हो जाए. सीडीसी का कहना है कि एक व्यक्ति संक्रमण संबंधित लक्षण शुरू होने से 3 महीने तक कोविड टीके के बूस्टर डोज में देरी करने पर विचार कर सकता है.

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) September 24, 2022