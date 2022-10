लूला डा सिल्वा को ब्राजील का राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा-'द्विपक्षीय संबंधों को करेंगे मजबूत'

नई दिल्ली: लूला डा सिल्वा (Lula da Silva) ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं. वे तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है. दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है. लूला ने मौजूदा राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो को हराया है. बता दें कि लूला को 50.83 प्रतिशत वोट मिले हैं वहीं प्रतिद्वंद्वी बोल्सोनारो को 49.17 वोट प्राप्त हुए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लूला डा सिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, ‘ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर लूला डा सिल्वा को बधाई. मैं अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और व्यापक बनाने के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं.’

Congratulations to @LulaOficial on winning the Presidential elections in Brazil. I look forward to working closely together to further deepen and widen our bilateral relations, as also our cooperation on global issues: PM @narendramodi

