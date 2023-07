अबूधाबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय फ़्रांस यात्रा के बाद आज शनिवार 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं. अबू धाबी के प्रेसिडेंशियल पैलेस ‘कसर अल वतन’ पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. कसर अल वतन यूएई का राष्ट्रपति भवन है, जहां पीएम मोदी के पहुंचने पर राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) ने गले लगाकर उनका स्वागत किया. पीएम मोदी की यूएई की यह पांचवी यात्रा है.

प्रेसिडेंशियल पैलेस ‘कसर अल वतन’ में बच्चों ने तिरंगा झंडा लेकर स्वागत किया. इस दौरान गार्ड ऑफ़ ऑनर के लिए वहां यूएई के तीनों सेनाएं मौजूद रहे. प्रधानमंत्री के साथ यात्रा पर एनएसए (NSA) प्रमुख अजित डोवाल और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भी मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘अबू धाबी पहुंच गया हूं. मैं भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से साथ चर्चा करने को लेकर उत्सुक हूं.’ उन्होंने कहा, ‘आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का आभारी हूं.’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके जानकारी दी, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रतिष्ठित क़सर अल वतन प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा होने वाली है.’

