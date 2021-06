अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बात के बाद पीएम मोदी ने की भारत में वैक्सीन सप्लाई के प्रयासों की सराहना़

वॉशिंगटन. अमेरिका (America) की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) ने भारत को आश्वस्त किया है कि देश को 2.5 करोड़ टीके (Vaccination In India) की खेप भेजी जाएगी. अमेरिकी दूतावास की ओर से वरिष्ठ सलाहकार और हैरिस के प्रवक्ता साइमोन सैंडर्स ने एक बयान जारी कर कहा अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)सहित चार देशों के नेताओं के साथ कोविड-19 टीकों की वैश्विक आपूर्ति योजना को लेकर बात की.



इन टीकों की आपूर्ति भारत सहित विश्व के अन्य देशों में इस महीने के अंत तक की जानी है. चारों नेताओं से बातचीत के दौरान हैरिस ने कहा कि अमेरिका 2.5 करोड़ टीके पहली खेप के रूप में भेजना आरंभ करेगा. यह आपूर्ति बाइडन-हैरिस प्रशासन की जून महीने के अंत तक कम से कम आठ करोड़ टीके विभिन्न देशों को भेजने की योजना के तहत की जाएगी. चारों नेताओं ने उपराष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और वे इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक हित में कोविड-19 संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करते रहेंगे.



मोदी के अलावा हैरिस ने मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैन्यूएल लोपेज ओब्राडोर, ग्वाटेमामला के राष्ट्रपति अलेजांद्रो गियामट्टी और कैरिबियन समुदाय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री कीथ रॉवले से बात की.



We also discussed ongoing efforts to further strengthen India-US vaccine cooperation, and the potential of our partnership to contribute to post-Covid global health and economic recovery.