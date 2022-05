डेनमार्क यात्रा पर पीएम मोदी का ट्वीट, वीडियो जारी करके कही ये अहम बात, दोनों देशों के बीच 9 समझौते

कोपनहैगन: यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Europe Visit) ने डेनमार्क यात्रा को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने पीएम फ्रेडरिकसेन के साथ वार्ता और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ हुई मुलाकात से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया. 3 देशों की यूरोप यात्रा के दौरान पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क पहुंचे थे.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, प्रधान मंत्री फ्रेडरिकसेन के साथ वार्ता अच्छी रही, व्यापार शिखर सम्मेलन में आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुआ और डेनमार्क के शाही परिवार के साथ मुलाकात की. यह कल की खास झलकियां रहीं.

Productive talks with PM Frederiksen, a business summit to discuss economic linkages, a vibrant community programme to further people-to-people linkages and a meeting with Denmark’s Royal Family…here are yesterday’s highlights. @Statsmin pic.twitter.com/PFHOn3Hvd7

