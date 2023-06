काहिरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे. इस दौरान वह दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी सहित मिस्र के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं. पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली यात्रा है. इस दौरान मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली ने खास गर्मजोशी दिखाते हुए यहां एयरपोर्ट पर गले लगाकर मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया.

#WATCH | PM Modi receives a warm welcome from members of the Indian community at the hotel in Cairo

PM Modi is on a two-day State visit to Egypt pic.twitter.com/JTy2wqstEz

— ANI (@ANI) June 24, 2023