नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं. पेरिस एयरपोर्ट पर उनका भव्‍य स्‍वागत हुआ. फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न उन्‍हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंची. पीएम का राजकीय सम्‍मान के साथ एयरपोर्ट पर स्‍वागत हुआ. नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारतीय मूल के लोगों का पहुंचना भी तय है. फ्रांस में भी कुछ वैसा ही हुआ. पीएम के स्‍वागत के लिए बड़ी संख्‍या में भारतीय मूल के लोग पेरिस के एयरपोर्ट पर पहुंचे. पीएम मोदी ने भी उन्‍हें निराश नहीं किया. पीएम ने हाथ जोड़कर व हाथ मिलाकर वहां आए लोगों को आदर सत्‍कार के लिए धन्‍यवाद किया.

लोगों ने ढोल, नगाड़े के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का स्‍वागत किया. एयरपोर्ट पर मोदी..मोदी के नारे लगाए गए. हाथ में भारतीय तिरंगा लिए बड़ी संख्‍या में लोग वहां नजर आए. वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों की गूंज भी वहां सुनाई दी. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम बच्‍चों के साथ बातचीत कर रहे हैं. फिर वो एक सिख बुजुर्ग से भी मिले. एक महिला ने पीएम के लिए लोक गीत भी गाया.

इस बात की भी चर्चा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन की मुलाकात के दौरान फ्रांस और भारत सरकार के बीच राफेल जेट के 26 नौसैनिक वेरिएंट की खरीद के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

#WATCH | Paris: PM Narendra Modi greets members of the Indian diaspora who have gathered here to welcome him.

PM Modi will address an Indian Community event at the iconic La Seine Musicale at around 11 PM IST today. pic.twitter.com/48A8tsjY6k

