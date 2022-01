PoK से मदद की गुहार- 'PM मोदी आओ, हमें जुल्म से निजात दिलाओ', सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

मुजफ्फराबाद: पाकिस्तानी सरकार (Pakistan Government) और सेना की सरपरस्ती में पीओके (PoK) आतंकवादियों (Terrorist) के लिए सुरक्षित पनाह बन गई है जबकि स्थानीय नागरिकों को आए दिन पाकिस्तानी हुकूमत परेशानी करती रहती है. इस बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा जिसमें मलिक वसीम नाम के इस शख्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मदद की गुहार लगाई है.

ट्विटर पर मौजूद इस वीडियो में मुजफ्फराबाद के रहने वाले मलिक वसीम यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आओ और हमें इस जुल्म से निजात दिलाओ. दरअसल इस शख्स ने कहा कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने हमारे घर को सील कर दिया है और हमें मकान से बेदखल कर दिया. मेरे बच्चे और परिवार के बाकी बारिश में सड़कों पर बैठे हैं.

इस शख्स ने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार मुजफ्फराबाद के कमिश्नर और तहसीलदार होंगे. पुलिस को हमारा घर अनलॉक करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भारत सरकार से मदद मांगने के लिए मजबूर होना होगा. मैं हिन्दुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वे इन लोगों को सबक सिखाएं.

#Breaking #Muzaffarabad #AzadKashmir ppl invite @PMOIndia to rescue them, pleading @narendramodi for help saying that their properties belong to India & Hindus & Sikhs. Police has sealed house of a citizen & forced his family & children to live on the street in this January cold. pic.twitter.com/IJLEeOjtbl

— Prof. Sajjad Raja (@NEP_JKGBL) January 18, 2022