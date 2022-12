Covid-19 In China: चीन में कोरोना से कोहराम, Crematorium पर तैनात दिखी पुलिस, देखें वीडियो

बीजिंग: चीन में कोरोना (Covid-19 In China) के कहर से हालात बेकाबू हो गए हैं. इस बीच पुलिस अधिकारियों और गार्डों को बीजिंग में एक श्मशान घाट (crematorium) की रखवाली करते हुए देखा गया था. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कुछ वीडियो भी देखे गए. माना जा रहा है कि यहां पुलिस की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि कोरोना से होने वाली मौतों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए प्राथमिकता दी जाए.

आज बीजिंग के डैक्सिंग अंतिम संस्कार घर के आसपास पुलिस की तैनाती देखी गई है. चीन के हालातों पर रिपोर्ट देने वाली जेनिफर जेंग ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, “आज बीजिंग के डैक्सिंग अंतिम संस्कार घर के आसपास पुलिस की तैनाती है.” उन्होंने पूछा कि यह क्यों है?

Today, at #Beijing Daxing District Funeral Home. Now the #CCP has police guarding the funeral homes. Why?#chinacovid #ChinaCovidCases #ChinaCovidSurge pic.twitter.com/7rcHlfrbXW

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) December 21, 2022