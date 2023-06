नई दिल्‍ली. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रूस शायद इससे कुछ नाराज हो सकता है. गुरुवार को रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने इस तरह की तमाम खबरों को विराम लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. एक समारोह के दौरान उन्‍होंने अपने देश के व्‍यापारियों को भारत से सीख लेने की नसीहत देते हुए कहा कि मेरा दोस्‍त नरेंद्र मोदी भारत में शानदार काम कर रहा है. हमें भी ठीक उसी तर्ज पर रूस में काम करने की जरूरत है.

व्‍लादिमीर पुतिन ने कहा, ‘मेरे दोस्‍त नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया का कांसेप्‍ट दुनिया के सामने रखा था. इसका असर भारत की अर्थव्‍यवस्‍था पर साफ तौर पर नजर आता है. बाकी देश जो बना रहे हैं, वो अच्‍छा काम कर रहे हैं, उसे अपनाना कोई पाप नहीं है. खासतौर पर हमारे अच्‍छे दोस्‍तों द्वारा बनाए गए प्रोडक्‍ट अपनाए जाने चाहिए.’

❗️President Putin Hails “Great Friend” Modi and Make in India

Speaking at an event in Moscow, the 🇷🇺 President drew on India’s fine example to encourage domestic products & brands in Russia.#VladimirPutin #PMModi pic.twitter.com/IVJg8u11R4

— RT_India (@RT_India_news) June 29, 2023