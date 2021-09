वॉशिंगटन. अमेरिका (America) के व्‍हाइट हाउस में शुक्रवार को भारतीय समयानुसार देर रात हुई क्‍वाड देशों की बैठक (Quad Summit) के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) न्‍यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्‍यूयॉर्क (New York) पहुंच चुके हैं, जहां पर वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं. पीएम मोदी बुधवार को तीन दिवसीय यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जो कोविड -19 महामारी के प्रकोप के बाद से उनकी पहली यात्रा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा आयोजित क्‍वाड नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में हिस्‍सा लिया. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनका दृढ़ विश्वास है कि चार लोकतंत्रों का समूह ‘फोर्स फॉर ग्लोबल गुड’ के रूप में कार्य करेगा और हिंद-प्रशांत के साथ-साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा.

#WATCH | United States: Prime Minister Narendra Modi arrives at the airport in New York.

He is scheduled to address at the 76th session of UNGA. pic.twitter.com/YEn0nflfOx

— ANI (@ANI) September 25, 2021