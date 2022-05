इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने में ‘क्वाड’ की भूमिका अहम-पीएम मोदी

अटोक्यो. जापान में हो रहे क्वाड देशों की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है. साथ ही मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित क्वाड के अन्य सदस्य देश, दुनिया के लोकतांत्रिक शक्तियों को एक नई ऊर्जा और जोश दे रहे हैं. क्वाड लीडर्स समिट से पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेहद कम समय में क्वाड ने दुनिया के सामने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी का एक साझा लक्ष्य है.

पीएम मोदी ने कहा, ‘कोविड-19 की विपरित परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु, आपदा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी समन्वय को बढ़ाया है.’ उन्होंने कहा, ‘क्वाड ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांतिर, समृद्धि और स्थितरता सुनिश्चित की है.’ इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव में जीत हासिल करे पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी बधाई दी. उन्होंने कहा,’शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही आप यहां उपस्थित हैं, ‘यह क्वाड दोस्ती की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.’

My remarks at the Quad Leaders Meeting in Tokyo. https://t.co/WzN5lC8J4v

— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2022