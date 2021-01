सऊदी अरब के प्रिंस ने एक शहर बनाने की घोषणा की, यहां न कार और ना ही होगी सड़क

सऊदी अरब (Saudi Arab) के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Crown Prince Mohammad Bin Salman) ने कहा कि एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जिसमें कोई भी कार या सड़क नहीं (No Car Neither Road) होगी. इस नए शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Carbon Emission City) होगा. प्रिंस ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत करीब 170 किलोमीटर की लंबाई में शहर को बसाने की योजना बनाई है. इस डेवलपमेंट को ‘द लाइन’ का नाम दिया गया है. नियोम शहर बनाकर तेल समृद्ध देश सऊदी अरब अपने लिए बिना तेल का भविष्य भी तलाश रहा है. इस शहर का निर्माण इस साल की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट की जानकारी क्राउन प्रिंस ने टे​लीविजन के जरिये दी. गौरतलब है कि यह शहर लाल सागर के तट पर विकसित किया जा रहा है.सऊदी अरब के इस नए शहर नियोम में 10 लाख लोगों की बसावट होगी. इसमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हरियाली जैसी सुविधाएं होंगी. यहां 3,80,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा. क्राउन प्रिंस ने बताया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100-200 बिलियन डॉलर की लागत आएगी.प्रिंस ने बताया कि नियोम शहर में एक उच्च गति वाला सार्वजनिक परिवहन सिस्टम खड़ा किया जाएगा. इस शहर को विकसित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यह 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित होगा और यहां निवासियों के लिए प्रदूषण मुक्त, स्वास्थय और अधिक स्थायी वातावरण मुहैया कराएगा.सऊदी अरब दुनिया का प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक है और सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में भी शामिल है. सऊदी अरब नियोम शहर बनाकर बिना तेल के अपना भविष्य तलाश रहा है. नियोम 26,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसकी सीमाएं जॉर्डन और मिस्र को छुएंगी. वर्ष 2017 में जब नियोम के निर्माण करने की घोषणा हुई थी तो इसमें काफी रुचि ली गई. एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब की जीडीपी में वर्ष 2030 तक इस शहर का योगदान करीब 48 अरब डॉलर की होगी.