श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने ढूंढ निकाला 'उच्च सुरक्षा बंकर', बेडरूम और किचन में भी घुसे

कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के राजधानी कोलंबो स्थित आधिकारिक आवास पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने परिसर में एक उच्च सुरक्षा बंकर की खोज की. अपने खिलाफ जन आंदोलन तेज होता देख राजपक्षे शनिवार को अपना आधिकारिक आवास छोड़कर भाग गए. इसके कुछ देर बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास परिसर और कार्यालय पर कब्जा कर लिया.

अभूतपूर्व आर्थिक संकट की चपेट में आए इस द्वीपीय राष्ट्र में शनिवार को राष्ट्रपति भवन के चारों ओर सड़कों पर सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों इकट्ठा हो गए. वे श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताकर राष्ट्रपति राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे थे. संकट के बीच, राजपक्षे का ठिकाना अज्ञात है.

#WATCH | Protestors tour the grounds, have lunches at Presidential palace in Colombo, Sri Lanka

We are free of corruption now, it is peaceful. Came here to celebrate with family, children. We are all having lunch here in the Presidential palace: A local pic.twitter.com/iIz8YceW6C

