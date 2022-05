VIDEO: यूक्रेन पर हमले का विरोध, पोलैंड में नाराज लोगों ने रूसी राजदूत पर फेंका लाल पेंट

वारसा: पोलैंड में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले, रेड आर्मी के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वारसा के एक कब्रिस्तान पहुंचे रूसी राजदूत सर्गेई आंद्रीव (Russian Ambassador Sergey Andreev) पर लाल रंग का पेंट फेंका. आंद्रीव कब्रिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ के सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, जहां यूक्रेन में रूस के युद्ध का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था.

वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को आंद्रीव पर पीछे से लाल पेंट फेंकते देखा जा सकता है. इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके चेहरे पर पेंट फेंकता नजर आ रहा है. यूक्रेन का झंडा थामे प्रदर्शनकारियों ने आंद्रीव और रूसी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को कब्रिस्तान में पुष्पांजलि अर्पित करने से रोका.

Russian Ambassador to Poland Sergey Andreev covered in red paint in Warsaw.

100s of protesters met him at the soviet soldiers cemetery where he went to mark Russian victory day over the Nazis.

The crowd chants “fascist” and “murderer” at him. pic.twitter.com/jAIHvLXEgv

— Jack Parrock (@jackeparrock) May 9, 2022