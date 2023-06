टोक्यो. जापान की राजधानी टोक्यो स्थित एक प्रमुख एयरपोर्ट के रनवे पर शनिवार को दो यात्री विमान आपस में टकरा गई. इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इसके चलते यहां घंटों तक उड़ानें बाधित रहीं.

परिवहन मंत्रालय के उप प्रशासक इसामु यमाने ने इस हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि बैंकाक की ओर जा रहे थाई एयरवेज इंटरनेशनल जेट ने हानेडा एयरपोर्ट पर ताइपे की ओर जा रहे ईवा एयरवेज के एक खड़े विमान को गलती से टक्कर मार दी.

यमाने ने कहा कि इस घटना के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन करीब दो घंटे बाद इसे फिर से खोल दिया गया है. इस कारण कुछ उड़ानों में देरी हुई और दुर्घटना के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है.

Some flights were delayed at Tokyo’s Haneda airport on Saturday after two planes appeared to have collided on the ground near a taxiway#Tokyo #Japan #Airplanes pic.twitter.com/wb1QDA3q5i

— News18 (@CNNnews18) June 10, 2023