VIDEO: सुखोई फाइटर जेट सहित रूस के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास पल भर में तबाह

कीव. यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रूसी क्षेत्र में शनिवार को रूस के दो लड़ाकू विमानों और दो सैन्य हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सुखोई-34 फाइटर बॉम्बर, सुखोई-35 लड़ाकू और दो एमआई-8 हेलीकॉप्टर एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, जब दुर्घटना हुई.

स्वतंत्र व्यवसाय केंद्रित दैनिक कोमर्सेंट के हवाले से कहा गया, ‘प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार… लड़ाकू विमानों को यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में लक्ष्य पर एक मिसाइल और बम से हमला करना था, और हेलीकॉप्टर को वहां अन्य बातों के अलावा ‘सुखोई’ चालक दल को वापस लाने के लिए तैनात किए गया था कि यदि उन्हें गोली लग जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं, तो भी उन्हें लाया जा सके.’

The Day of destroying russian aviation 💥

Su-34 & Su-35 aircraft and two Mi-8 helicopters could probably have been shot down by russian air defence, reports ru media.

The Ministry of Defence of the russian federation has not yet commented. pic.twitter.com/5UIpQgpdyG

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 13, 2023