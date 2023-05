Serbia Shooting: गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया सर्बियाई शहर, 8 लोगों की मौत और 13 घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बेलग्रेड: सर्बियाई शहर के पास गुरुवार देर रात भयंकर गोलीबारी हुई है. यह घटना राजधानी बेलग्रेड से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में म्लाडेनोवाक के पास घटी है. गोलीबारी में आठ लोग मारे गए और 13 के घायल होने की सूचना मिली है. न्यूज चैनल आरटीएस टेलीविजन की खबर के मुताबिक, हमलावर ने चलती गाड़ी से गोलियां चलाई हैं. उसने ऑटोमैटिक हथियारों से गोलियां दागी हैं. घटनास्थल से आरोपी तुरंत फरार हो गया. पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है.

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं, जबकि क्षेत्र की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे. सर्बिया का गृह मंत्रालय इस घटना को घरेलू आतंकवाद कृत्य के रूप में मान रहा है. क्षेत्र में सभी विशेष पुलिस इकाइयों को तैनात किया गया है, जिनमें एक आतंकवाद-रोधी इकाई, हेलीकॉप्टर इकाई और बेलग्रेड और स्मेदेरेवो शहरों के पुलिस बल शामिल हैं. सर्बियाई विशेष बल सक्रिय रूप से संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं, और आंतरिक मंत्री गैसिक घटनास्थल पर हैं.

Eight people were killed and 10 injured in a shooting near a Serbian town about 60 kilometres south of capital Belgrade, local media report. The shooting occurred near Mladenovac as the attacker opened fire with an automatic weapon from a moving vehicle and fled. Police are…

