दुशांबे. अफगानिस्‍तान में तालिबान के आने के बाद हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. हालांकि, राष्‍ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद उपराष्‍ट्रपति अमरुल्‍ला सालेह ने खुद को देश का केयरटेकर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है. सालेह की घोषणा का असर ताजिकिस्तान में भी दिखा. ताजिकिस्‍तान की राजधानी दुशांबे स्थित अफगानिस्‍तान के दूतावास ने अशरफ गनी की तस्‍वीर को उखाड़ फेंका है. उनकी जगह पर अब अमरुल्‍ला सालेह की तस्‍वीर लगा दी है. इसके बगल में ही पंजशीर प्रांत के शेर कहे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद की भी तस्‍वीर लगाई गई है.

Afghanistan’s ambassador in Tajikistan: Amrullah Saleh is our president. pic.twitter.com/Pf7jtqM9Rs

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021