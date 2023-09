अंकारा. तुर्किये (Turkey) के पूर्वी हिस्‍से में एर्जुरम शहर और गुमुशाने प्रांत के आसमान में शनिवार रात अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां शनिवार रात उल्‍का पिंड (Meteorite) बादलों के बीच से गुजरा और उसके कारण हरे रंग की चमक वाला जगमगाता आसमान दिखाई दे रहा था. सोशल मीडिया (Social Media) में इसके कई वीडियोज सामने आ रहे हैं. आसमान में उल्‍का पिंड की धारियां शानदार दिखाई दे रहीं हैं.

एक यूजर नाहेल बेलघेर्ज़ द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किए गए ऐसे ही एक वीडियो में, एक बच्चे को गुब्बारे के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है. इसमें उल्‍का पिंड और उसकी रोशनी को देखा जा सकता है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा के अनुसार, उल्कापिंड, या ”अंतरिक्ष चट्टानें”, अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रहों तक होता है.

A large green meteor was spotted blazing through the sky in Turkey moments ago.

