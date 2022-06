VIDEO: रूस ने यूक्रेन के भीड़भाड़ वाले मॉल में दागी मिसाइल, अब तक 16 लोगों की मौत

कीव. रूस और यूक्रेन के बीच पांच महीने से जंग जारी है. रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर नए सिरे से हमले कर रही है. सोमवार को रूस ने यूक्रेन के क्रेमेनचुक में एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर मिसाइल दागें. इस हमले में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है. 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मंगलवार तड़के यूक्रेन इमरजेंसी सर्विसेज के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी. टेलीग्राम पर सर्गेई क्रूक ने बताया- “अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, 59 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना अपडेट की जा रही है.”

यूक्रेन इमरजेंसी सर्विसेज के प्रमुख ने बताया कि शॉपिंग सेंटर में सोमवार को किए गए मिसाइल हमले के बाद सबसे बड़ा जोखिम राहत कार्य, मलबे को हटाना और आग बुझाना था. इससे पहले द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने अपने टेलीग्राम चेनल पर लिखा, ‘रूस ने क्रेमेनचुक में शॉपिंग सेंटर पर हमला किया, हज़ार से अधिक लोग अंदर थे.’ उन्होंने लिखा, “मॉल में आग लगी है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. पीड़ितों की संख्या की कल्पना करना असंभव है.”

लिसीचेंस्क के नजदीक पहुंची रूसी सेना, मॉल में फायरिंग; पढ़ें यूक्रेन जंग के अपडेट्स

यह लगातार दूसरा दिन है जब रूसी मिसाइल ने किसी सिविल इमारत को निशाना बनाया है. इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रविवार को रूस की एक मिसाइल ने कीव में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया. शहर के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक हमले में बच्ची समेत चार लोग घायल हुए थे. वहीं, रविवार को मॉस्को ने कहा कि उसके बलों ने उत्तरी और पश्चिमी यूक्रेन में तीन सैन्य केंद्रों पर हमले किए हैं, जिनमें से एक पोलैंड की सीमा के पास है.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022