ऑस्ट्रेलियन PM का बड़ा बयान, भारत की ऊर्जा जरूरतों को आगे भी करते रहेंगे पूरा

कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Australian PM Scott Morrison) ने कहा है कि उनका देश भारत के लिए लंबे समय से ऊर्जा निर्यातक रहा है और आगे भी रहेगा. दोनों देश पारंपरिक संसाधनों संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे. पीएम स्कॉट ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि नई एनर्जी टेक्नोलॉजी और फ्यूल संसाधनों के लिए अब एक नई लाइन खुलेगी.

Australia has long been an energy exporter to India & that’ll continue, both with our traditional resource relationships, that will continue. But, in addition to that, a whole new line will open up now, we believe, in these new energy technologies &new fuel sources: Australian PM pic.twitter.com/HOR52YEJ8z

