Azerbaijan-Armenia: सीमा संघर्ष जारी, दो दिनों में अजरबैजान के 71 और आर्मेनिया के 105 सैनिकों की मौत

Armenia Azerbaijan. न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार अजरबैजान ने गुरुवार को कहा कि पिछले दो दिनों में आर्मेनिया के साथ सीमा पर संघर्ष में उसके 71 सैनिकों की मौत हो गई है. इधर आर्मेनिया ने कहा कि उसके 105 सैनिक मारे गए हैं. रायटर्स के अनुसार 1980 के दशक से नागोर्नो-काराबाख के ब्रेक क्षेत्र को लेकर दोनों देशों की सीमा पर लड़ाई मंगलवार को फिर से शुरू हो गई है.

मालूम हो कि यह विवादित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर दो पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्षों की श्रृंखला में नया मामला है. जिस पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं. इधर रूस और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति का आह्वान किया है.

#UPDATE Azerbaijan said Thursday that 71 of its troops had died in border clashes with Armenia over the last two days, increasing an earlier toll of 50 killed in the worst fighting since 2020

📸 An Azeri soldier patrols Jabrayil after clashes with Armenia in 2020 pic.twitter.com/ne9qHuSVJB

