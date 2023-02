Next Pandemic: दुनियाभर में बढ़ा बर्ड फ्लू का डर, मानव में फैलने के सबूत, मृत्यु दर 50 फीसद से अधिक

हाइलाइट्स जापान में लगभग 15 मिलियन पक्षियों को मार दिया गया है. यह वायरस उत्तरी अमेरिका में भी फैल चुका है. पिछले वर्ष में एवियन फ्लू के पांच मानव मामले सामने आए थे.

टोक्यो. जापान में बर्ड फ्लू (Bird Flu cases) के घातक रूप से फैलने के बाद रिकॉर्ड लगभग 15 मिलियन पक्षियों को मार दिया गया है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार जापान के कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश भर में बर्ड फ्लू के अभूतपूर्व प्रसार के बीच, जापान में लगभग 15 मिलियन पक्षियों को मार दिया गया है, जो एक सीजन के लिए रिकॉर्ड है. जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य मंत्रालय ने कहा कि मारे गए पक्षियों की संख्या अब 14.78 मिलियन है, जो 2020-2021 सीज़न के दौरान रिकॉर्ड 9.87 मिलियन दर्ज किये गए मामलों से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है.

गौरतलब है कि यह वायरस उत्तरी अमेरिका (Bird Flue in North America) में भी फैल चुका है. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच, एवियन फ्लू वायरस यूरोप (Europe) और एशिया (Asia) से उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित हो गया है, जहां यह दक्षिण और मध्य अमेरिका में तेजी से पक्षियों की आबादी में फैल गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लू अब पक्षियों तक ही सीमित नहीं है. इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में मारे गए जंगली स्तनधारियों (Wild Mammals) की सूची बढ़ रही है. जिसमें नेब्रास्का और मोंटाना में घड़ियाल भालू, मोंटाना में एक लाल लोमड़ी, ओरेगॉन में छह स्कंक और रैकून, अलास्का में एक कोडियाक भालू भी शामिल है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जनवरी में इक्वाडोर में एक छोटी लड़की में एवियन इन्फ्लूएंजा की जानकारी दी थी, जो दक्षिण अमेरिका में इस तरह का पहला मामला (First Human Bird Flu Case) था. पिछले वर्ष एवियन फ्लू के केवल पांच मानव मामले सामने आए. WHO के अनुसार, H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के पिछले मानव उदाहरणों में मृत्यु दर 53% (Death Rate for Humans in Bird Flu) थी.

एएफपी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हाल ही में लोमड़ियों, ऊदबिलाव, मिंक, सील और यहां तक ​​कि भूरे भालू सहित स्तनधारियों में बर्ड फ्लू का पता लगना चिंताजनक है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि वायरस को मनुष्यों के बीच फैलने के लिए महत्वपूर्ण रूप से खुद को म्यूटेट करना होगा. इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक विषाणु विज्ञानी टॉम पीकॉक ने एएफपी को बताया कि यह एक “पैनज़ूटिक” (जानवरों के बीच एक महामारी) का गठन करता है. उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि यह अब क्यों हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि यह H5N1 के थोड़े अलग स्ट्रेन से प्रेरित हो सकता है जो जंगली, प्रवासी पक्षियों में बहुत प्रभावी ढंग से फैल रहा है.

क्या इससे महामारी फैल सकती है?

हाल के दो बड़े पैमाने के संक्रमणों ने चिंता जताई है कि बर्ड फ्लू में स्तनधारियों के बीच फैलने की क्षमता है. एक अक्टूबर में एक स्पेनिश फार्म में PB2 म्यूटेशन के साथ H5N1 का प्रकोप था, जिसके कारण 50,000 से अधिक मिंक मारे गए थे. पिछले महीने रूस के कैस्पियन सागर तट पर पाए गए करीब 2,500 सीलों की मृत्यु ने भी चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सीलों ने एक-दूसरे को बर्ड फ्लू दिया तो यह “एक और बहुत ही चिंताजनक विकास होगा.” इसमें मनुष्यों में एक महामारी पैदा होने की आशंका है.

Tags: America, Bird Flu, Global pandemic, Japan, New Study, Russia, Spain