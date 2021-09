ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री को मास्कलेस जॉनसन से मुलाकात पड़ी महंगी, हुए कोरोना पॉजिटिव

ब्रासिलिया. ब्राजील (Brazil) के स्वास्थ्य मंत्री मार्कलो क्यूरोगा (Marcelo Quiroga) को मास्कलेस बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया. मार्कलो क्यूरोगा कोरोना की जांच में पॉजिटिव (Covid 19 Positive) पाए गए हैं और आइसोलेशन में चले गए हैं. ये घटना बिना मास्क के बोरिस जॉनसन और दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों से न्यूयॉर्क में मुलाकात के 24 घंटे बाद सामने आई. मार्कलो क्यूरोगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री और नए विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रुस के पास सोमवार को बैठे थे.

द्विपक्षीय मुलाकात में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की भी मौजूदगी रही. मार्कलो क्यूरोगा ने मंगलवार की रात ट्विटर पर खुद के कोरोना से संक्रमित होने का एलान किया. थोड़ी ही देर बाद ब्राजील की न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट दी कि ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी भागीदारी को समाप्त करने का फैसला किया है.

Brazilian Health Minister – who tested positive for Covid – was staying at the same hotel as President Biden in NYC.

He went to the UN today to watch President Bolsonaro’s speech.

Here, he shakes hands with Prime Minister Boris Jonhson- who met Biden today at the White House. pic.twitter.com/CSxdBuTIfY

— Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) September 22, 2021