VIDEO: मेक्सिको में भड़की हिंसा, प्लेन पर हुई फायरिंग तो यात्रियों की जान अटकी, बाथरूम में छिपना पड़ा

मेक्सिको सिटी. एल चापो के नाम से कुख्यात ड्रग लॉर्ड (Drug lord El Chapo) के बेटे और सिनालोआ कार्टेल (Sinaloa cartel) के एक वरिष्ठ सदस्य ओविडियो गुज़मैन (Ovidio Guzman) की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उत्तरी शहर कुलियाकन में ऐसी हिंसा भड़की की एक गोली रनवे पर दौड़ते विमान में जा लगी. गोली लगने के बाद लगातार चल रही गोलियों (Bullets fired on Airplane) की आवाज ने सभी यात्रियों की जान हलक में ला दी. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग माफिया के देश मेक्सिको में कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे की गिरफ़्तारी ने कुलियाकान शहर में हिंसा का दौर भड़का दिया है. इसी हिंसा के चपेट में आये एक विमान की वीडियो सोशल पर दिन भर वायरल होती रही.

This is quite incredible. An Aeromexico plane on the tarmac at Culiacán is struck by a bullet fired by a cartel member.

Passengers laying on the floor.

pic.twitter.com/ayuQ4R0Eus

— Jamie Johnson (@JamieoJohnson) January 5, 2023