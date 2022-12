VIDEO: कंबोडिया के कैसिनो में लगी भीषण आग देखी? पांचवीं मंजिल से लोग कूदे.. 10 की दर्दनाक मौत

नोम पेन्ह. कंबोडिया के एक होटल में भीषण आग लगने के चलते कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए हैं. न्यूज़ एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार पोइपेट के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल में करीब 50 लोगों के फंसे होने की खबर है. घटनास्थल से आये चौंकाने वाले फुटेज में लोगों को पांचवीं मंजिल से कूदते हुए देखा जा सकता है. इस दर्दनाक हादसे के दौरान इमारत के आंशिक रूप से गिरने की सूचना भी मिली है, जबकि अग्निशामकों ने बाद में आग पर लगभग 70% नियंत्रण का दावा किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह 8.30 बजे तक बिल्डिंग से करीब 53 लोगों को बचाया गया है. आपातकालीन बचाव प्रक्रिया को तेज करने के लिए आस पास के लोग भी अधिकारियों का साथ दे रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि आग होटल और कैसीनो परिसर में लगभग छह घंटे से “अनियंत्रित” तौर पर जल रही थी, एक वीडियो क्लिप में छत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जलता हुआ दिख रहा है.

🚨#BREAKING: People are jumping out of a Hotel due to a massive fire

📌#Poipet l #Cambodia

Watch as disturbing video shows People jumping out of the Grand Diamond City Hotel in Poipet Cambodia as a Massive fire burns uncontrollably with reports of many trapped inside the hotel pic.twitter.com/qzS7WT2e19

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 29, 2022