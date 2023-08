सरे (ब्रिटिश कोलंबिया). कनाडा (Canada) के ब्रिटिश कोलंबिया (British Columbia-BC) राज्य में एक मशहूर हिंदू मंदिर में शनिवार को तोड़फोड़ की बर्बर घटना को अंजाम दिया गया है. इसके सामने के गेट और पीछे की दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक पोस्टर (Pro-Khalistan Posters) चिपका दिए गए थे. यह घटना शनिवार तड़के बीसी के सरे इलाके में लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई. सुबह पता चलने पर अधिकारियों ने तुरंत पोस्टर हटा दिए. रिचमंड के रेडियो एएम600 के न्यूज डायरेक्टर समीर कौशल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ‘एक घृणित कृत्य: कनाडा में आधी रात को सरे में हिंदू मंदिर के मेन गेट पर खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टर जानबूझकर चिपकाए गए ताकि हिंदुओं में डर का माहौल पैदा किया जा सके.’

इन पोस्टरों में से एक में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त के साथ-साथ टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूत के नाम और तस्वीरों के नीचे ‘वांटेड’ शब्द लिखा गया था. जबकि पीछे के दरवाजे पर लगाए गए एक अन्य पोस्टर में कनाडाई अधिकारियों से इस साल जून में खालिस्तानी अलगाववादी सरगना हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता की जांच करने का आग्रह किया गया था. मंदिर में तोड़फोड़ की यह बर्बर घटना कनाडा में इसी तरह की घटनाओं की एक कड़ी के बाद हुई है.

A Hateful Act: #Khalistanreferendum posters were purposely pasted at the main door of the Hindu Mandir @surreymandir in #Surrey #Canada at midnight to create an atmosphere of fear among Hindus.@surreyps @SurreyRCMP #HindusUnderAttack @mikefarnworthbc @sukhdhaliwal @Dave_Eby pic.twitter.com/oew8IdPDWm

— Sameer Kaushal 🇨🇦❤🇮🇳 (@itssamonline) August 12, 2023