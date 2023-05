किंग चार्ल्स की ताजपोशी में दिखी रहस्मय 'भूतिया' आकृति, कैमरे में लाइव देख लोग चौंके, 'प्रेतबाधा' सहित कई तरह की अटकलें तेज

लंदन. किंग चार्ल्स III (King Charles) को यूनाइटेड किंगडम के राजा का ताज 6 मई को पहनाया गया. जो 70 साल में देश के इतिहास में किसी राजा का पहला राज्याभिषेक था. लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे (Westminster Abbey) में धूमधाम से ये ताजपोशी की रस्म हुई, जबकि जमीन और समुद्र में औपचारिक तोपों की सलामी की गूंज उठी. इस महत्वपूर्ण मौके पर 2,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे. जिनमें से कई हाई-प्रोफाइल शाही परिवारों के सदस्य, गणमान्य शख्स और राजनेता थे. समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की गई. इसलिए जो लोग वहां मौके पर मौजूद होने में असमर्थ थे, वे भी इस कार्यक्रम को देख सकते थे. मगर इस मौके पर एक घटना ने दुनिया भर में सभी का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा.

इस जश्न के बीच कुछ अजीब और रहस्यमयी हुआ. अपने घरों से लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों ने हॉल के बाहर गलियारे में एक हुडदार और लबादा पहने हुए एक आकृति को देखा, जिसके हाथ में एक दरांती जैसी चीज थी. इस आकृति के दिखने से इंटरनेट पर हलचल मच गई है. अब इस अजीबोगरीब घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि राज्याभिषेक के समय रहस्यमय आकृति पादरी वर्ग का सदस्य हो सकता है या केवल गलत पहचान का मामला हो सकता है. वहीं दूसरे कई लोग इसे लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023