जोहांसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहांसबर्ग में चल रहे 15वें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन के दौरान चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi jinping) के साथ एक अजीबोगरीब घटना हो गई और इसका वीडियो वायरल हो गया है. दरअसल जब वे रेड कार्पेट पर पहुंचे तो उनके एक बॉडीगार्ड सहयोगी को वहां मौजूद सुरक्षा अफसरों ने रोक लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस घटना पर शी जिनपिंग कुछ पलों के लिए भौंचक रह गए. वे बार-बार पलटकर देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि माजरा है क्‍या?

ब्रिक्‍स के रेड कार्पेट पर जब चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे तो उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी था, लेकिन वह चंद कदम पीछे रह गया था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉडीगार्ड तेजी से चीनी राष्‍ट्रपति के पीछे आ रहा है, लेकिन तब तक जिनपिंग दरवाजे से भीतर दाखिल हो जाते हैं. वे अपने सधे कदमों से आगे बढ़ते हैं तभी दरवाजे से उनका बॉडीगार्ड अंदर दाखिल होना चाहता है लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सिक्‍युरिटी उसे डिटेन कर लेती है.

Xi Jinping’s bodyguard was detained at the BRICS summit in South Africa

The bodyguard of the Chinese leader lagged behind him and tried to catch up. But the security service pinned down him and closed the door. pic.twitter.com/WGKyBBFU86

