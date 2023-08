Covid-19 New Varient: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को कहा कि वे बड़ी संख्या में म्यूटेशन वाले कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिलने के बाद उसकी स्टडी कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि अभी बहुत कम देशों जैसे कि इजराइल, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में वेरिएंट, BA.2.86 के मामले रिपोर्ट किए गए हैं. ये बिल्कुल नया वेरिएंट है, इसलिए इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. इसके स्ट्रेस और प्रसार (Stress and Expansion) की सीमा को समझने के लिए डाटा इकठ्ठा किया जा रहा है. BA.2.86 स्ट्रेन पहली बार 24 जुलाई को रिपोर्ट किया गया था. स्वास्थ्य एजेंसी ने इसको 17 अगस्त को ‘वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग’ (Variant under Monitoring) में रखा है.

डब्लूएचओ ने बताया कि, इसके अत्यधिक म्यूटेट होने का खतरा बना हुआ है. हम इस वायरस के नए स्ट्रेन की प्रकृति पर नजर रखे हुए हैं. अमेरिका के सीडीसी (CDC) प्रवक्ता कैथलीन कॉनली ने बताया कि हम पहले की तुलना में आसानी से नए वेरिएंट का पता लगा लेते हैं. अभी, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है. ये अत्यधिक तेजी से म्यूटेट कर रहा है. इससे संक्रमण और जोखिम ज्यादा हो सकते हैं. यह सीडीसी ने सोशल मीडिया ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा है. उन्होंने बताया कि इजराइल, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है. इसकी निगरानी की जा रही है. आगे की जानकारी मालूम होने पर दी जाएगी.

ह्यूस्टन मेथोडिस्ट में डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी के चिकित्सा निदेशक डॉ. एस. वेस्ले लॉन्ग ने बताया कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 पूर्व के 36 वेरिएंटों में से ही एक है. उन्होंने बताया कि संक्रमण काफी तेजी बढ़ रहा है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. क्योंकि पहले के ही बूस्टर इसको रोकने में मदद करेंगे.

