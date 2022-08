VIDEO: क्रीमिया में रूसी एयर बेस पर शक्तिशाली विस्फोट, क्या यूक्रेन ने दागी लंबी दूरी की मिसाइल?

कीव. क्रीमिया में मंगलवार को एक रूसी एयर बेस पर कई शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिनमें एक की मौत हो गई है, जबकि कम-से-कम पांच लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि साकी एयर बेस पर गोला-बारूद में विस्फोट हुआ. मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है. लेकिन यूक्रेन में सोशल नेटवर्क पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन द्वारा दागी गई लंबी दूरी की मिसाइल के कारण विस्फोट हुए हैं.

यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है. सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि विस्फोटों से धुएं का विशाल गुबार बन गया है. अगर इस बेस पर वास्तव में यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है तो यह क्रीमिया प्रायद्वीप में किसी रूसी सैन्य ठिकाने पर पहला बड़ा हमला होगा.

