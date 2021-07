आधी दुनिया में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जानिए किस देश में कैसी तैयारी?

भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट (Covid Delta Variant) अबतक आधी दुनिया में पहुंच चुका है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने कहा कि 96 देशों में डेल्टा वेरिएंट के केस मिले हैं. WHO ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा. जबकि, ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है.वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है. WHO ने कहा हालांकि, अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है. इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो. यह भी सच है कि कई देशों में इसी वैरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं.डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और वोलोंगोंग में दो हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है. इसकी शुरुआत शनिवार से हो गई. सरकार ने पाबंदियां सख्ती से लागू करने के लिए कहा है. आदेश के मुताबिक पूरे न्यू साउथ वेल्स राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी.अमेरिका में डेल्टा मामलों में वृद्धि से चिंतित बाइडन सरकार ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने की संभावना टटोलना शुरू कर दिया है. लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया ने इनडोर स्थानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है. घर-घर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है. संघीय सरकार और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि रेस्त्रां से लेकर मूवी थिएटर और हर सार्वजनिक जगह पर टीकाकरण की सिफारिश कैसे लागू करें.ब्रिटेन में टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग 30-50% तक बढ़ा दी गई है. रेंडम सैपलिंग, जेनोमिक इपिडेमियोलाजी सेंटर्स और नया बॉयोइनफॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए नया बजट जारी किया है. अधिकारी जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पर बताते हैं कि जहां डेल्टा वैरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन धीमा है, उन स्थानों पर सैंपलिंग बढ़ाकर इलाके की मैपिंग कर रहे हैं.