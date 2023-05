VIDEO: टोक्यो डिज्नीलैंड में जब 6.2 तीव्रता के साथ डोली धरती, जान बचाने के लिए पर्यटकों ने किया यह काम, वीडियो वायरल

टोक्यो. जापान (Japan) के एनएचके के अनुसार, 26 मई को पूर्वी जापान में 6.2 तीव्रता का भूकंप (Earthquake in Japan) आया था. झटकों ने टोक्यो (Tokyo) में इमारतों को हिला दिया और आसपास के प्रांतों को भी प्रभावित किया. भूकंप के दौरान देश के डिज्नीलैंड (Disneyland) में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ था. उनके द्वारा जान बचाने के लिए किए गए उपाय का एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को जेफरी जे हॉल ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में पार्क में घूम रहे कुछ लोगों के पैर नजर आ रहे हैं. कुछ ही सेकंड में स्पीकर पर भूकंप की चेतावनी सुनाई देती है. डिज्नीलैंड टोक्यो में मेहमानों को तब थीम पार्क के फुटपाथों के पास बैठने और गिफ्ट की दुकान में सिर छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

“Attention! Prepare for a strong earthquake!” – A video from a few minutes ago shows Tokyo Disneyland’s earthquake warning system in action. pic.twitter.com/CzNoplZWUB

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 26, 2023