इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता

जकार्ता. इंडोनेशिया (Indonesia) के उत्तरी सुमात्रा (Northern Sumatra) में भूकंप (earthquake) के झटके आए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है.
An earthquake of magnitude 5.0 hit in Northern Sumatra, Indonesia today at 15:34 IST: National Center for Seismology pic.twitter.com/kVbCH9k7bU
— ANI (@ANI) October 8, 2021
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