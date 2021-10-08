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  • इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता

इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता

रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है

रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है

इंडोनेशिया (Indonesia) के उत्तरी सुमात्रा (Northern Sumatra) में भूकंप (earthquake) के झटके आए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है.

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    जकार्ता. इंडोनेशिया (Indonesia) के उत्तरी सुमात्रा (Northern Sumatra) में भूकंप (earthquake) के झटके आए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है.

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