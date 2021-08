फिलीपींस के मिन्दनाओ में भूकंप के तेज झटके, 7.1 रही तीव्रता

मनीला. फिलीपींस (Philippines) के मिन्दनाओ (Mindanao) द्वीप में देर रात भूकंप (Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉली के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल (Richter Scale) पर 7.1 दर्ज की गई. मिली जानकारी के मुताबिक, भूकंप की गहराई, 49 किलोमीटर मापी गई. इसका केंद्र इंडोनेशिया के सुलावेसी से करीब 695 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व रहा.

भूकंप के कारण यूएस सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने चेतावनी जारी की है. खबरों के मुताबिक, भूकंप के चलते अब तक किसी जानमाल की क्षति की जानकारी सामने नहीं आयी है.

फिलीपींस में साल 2013 के अक्टूबर में भयानक भूकंप आया था. बोहाल द्वीप में तब 7.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. इसमें करीब 220 लोगों की मौत हुई थी. यूनिसेफ के अनुसार, इस भूकंप में 50 हजार से अधिक घर तबाह हो गए थे.

Earthquake of Magnitude:7.1, Occurred on 11-08-2021, 23:16:15 IST, Lat: 6.47 & Long: 126.79, Depth: 49 Km ,Location: 695km NNE of Kotamobagu,Sulawesi,Indonesia for more information download the BhooKamp App https://t.co/u0X9JhMv0i pic.twitter.com/IwJavjTgFk

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 11, 2021