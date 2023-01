VIDEO- भारत पहुंचे इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति कौन हैं? जिन्हें भारत ने गणतंत्र दिवस पर बनाया चीफ गेस्ट

नई दिल्ली. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी अपनी भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे. अल-सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे. यह पहली बार है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. 2015 के बाद से यह उनकी तीसरी भारत यात्रा है.

सिसी ने इससे पहले अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने और सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया था. अब्देल फतेह अल-सीसी ऐसे समय में भारत की यात्रा कर रहे हैं, जबकि मिस्र आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हैरत इस बात की भी है कि अरब के कई देश मिस्र की मदद नहीं कर रहे. रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने जब हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी, तब भी मिस्र को कई टन गेहूं भेजे गए थे.

आइए, जानते हैं भारत के गेस्ट बनकर आ रहे अब्देल फतह अल सीसी के बारे में:

मिस्र में सीसी को बेहद असरदार नेता माना जाता है, जिन्होंने देश की राजनीतिक उथल-पुथल को स्थिर किया. राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले सीसी मिस्र के सेना प्रमुख थे. सीसी ने जुलाई 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से बेदखल कर दिया था. इसके एक साल बाद चुनाव हुए और वे खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन बैठे. काहिरा के गमलेया इलाके में 1954 में जन्मे सीसी का परिवार इस्लाम में यकीन रखने वाला एक मजहबी परिवार था. परिवार का खर्च सिर्फ पिता की कमाई पर ही चलता था, जो कि फर्नीचर का काम करते थे. सीसी पढ़ाई-लिखाई में बेहद अच्छे थे और शुरू से ही उनका रुझान सेना की तरफ था.

#WATCH | Egyptian President Abdel Fattah El –Sisi arrives in Delhi. He will attend the #RepublicDayParade as the Chief Guest.

During his visit, he will also meet President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and EAM Dr S Jaishankar. pic.twitter.com/hH1q4eHHga

— ANI (@ANI) January 24, 2023