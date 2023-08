सैन जोस. फुटबॉलर जीसस अल्‍बर्टो लोपेज आर्टिज (29) की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. वे कोस्टा रिका (Costa Rica) के गुआनाकास्ट प्रांत के रियो कैनास में नदी में तैर रहे थे तभी अचानक दूसरी तरफ से मगरमच्छ आ गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया था. द सन ने खुलासा किया कि उनके शव को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला. खबरों की माने तो फुटबॉलर इस बात से अनजान थे कि नदी में मगरमच्‍छ हो सकता है. उनके साथ एक मित्र और एक कजिन भी था. मगरमच्‍छ के हमले और उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए अल्‍बर्टो ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे छूट नहीं सके.

इधर, उनके मित्र और कजिन ने भी मगरमच्‍छ से उन्‍हें छुड़ाने के लिए प्रयास किया, वे दोनों सफल नहीं हो सके. शोर-शराबा सुनकर आए अन्‍य लोगों ने भी मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की थी. स्थानीय पुलिस ने कहा कि आखिरकार मगरमच्छ को गोली मार दी गई ताकि वह फुटबॉलर के शरीर को छोड़ दे. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अगर मगरमच्छ को ठीक उसी समय गोली नहीं मारी जाती तो वह शव को कहीं छिपा देता और फिर उसे तलाशना असंभव हो जाता.

Soccer player Jesús Alberto López died in the Cañas River in Costa Rica after being attacked by a crocodile while the player was swimming. pic.twitter.com/lJZ8lCzRA7

— Levandov (@Levandov_1) August 3, 2023