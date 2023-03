VIDEO: लग जा गले फिर... कुछ इस अंदाज में चिंपाजी मिला गले... वीडियो देख समझ झाएंगे आप आजादी का मतलब

सोशल मीडिया पर आए दिन एक से एक वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कभी मजेदार होते हैं तो कभी डरावने होते हैं या फिर इमोशनल कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर आप असल मायने में आजादी का मतलब समझ सकते हैं. आजादी हर किसी को पसंद होता है. चाहें वो पंक्षी हो या जानवर. हम इंसानों को भी आजादी कितनी पसंद होती है. लेकिन एकाएक आप पर लगाम लगा दी जाए. आपकी आवाजाही बंद कर दी जाए तो आप परेशान हो जाते हैं.

ऐसे ही जानवरों और पंक्षी भी अपनी आजादी चाहते हैं. लेकिन कुछ लोग उन्हें कैद कर के रख लेते हैं और फिर उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं. हालांकि शुक्रिया अदा करें उन लोगों का जो इन जानवरों की हक की लड़ाई लड़ते हैं और फिर उन बुरे लोगों की कैद से आजाद कराते हैं. हाल ही में, भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कस्वां, ने एक भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया है.

This is how freedom looks like. pic.twitter.com/EFUp4fT2sO

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 4, 2023