फ्रांस: हिजाब पहनने को लेकर मचा बवाल, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चुनाव में महिला उम्मीदवार से किया किनारा

पेरिस. फ्रांस में हिजाब (Hijab) पहनने को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है.मामला यहां के स्थानीय चुनाव का है. दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) की पार्टी ने कुछ महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाया था. लेकिन जैसे ही ये महिलाएं हिजाब पहन कर सड़कों पर प्रचार के लिए उतरीं, पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया. अब ये कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है. लेकिन दुनिया भर में इमैनुएल मैक्रों के इस फैसले की जम कर आलोचना हो रही है. लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं.



लैबोरेट्री टेक्निशियन सारा ज़ेमाही काउंसिलर का चुनाव लड़ रही है. लेकिन पिछले महीने इमैनुएल मैक्रों की पार्टी ने उनसे समर्थ वापस ले लिया. सिर्फ ज़ेमाही ही नहीं 3 और उम्मीवारों के साथ फ्रांस में ऐसा ही हुआ. ज़ेमाही ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि वो मैदान छोड़ने वाली नहीं है और हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी. बतां दे कि फ्रांस के मॉटेंपेलर इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते है.



