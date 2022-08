Wildfire in france: जल रहे है फ्रांस के जंगल, मिली यूरोपीय संघ के पड़ोसियों से मदद, अग्निशमन दल और उपकरण फ्रांस भेजे गए

पेरिस. बढ़ती गर्मी से फ्रांस का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह तप रहा है, जंगलों में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे है जिस वजह से गुरुवार को 6 यूरोपीय संघ के देशों से अग्निशमन दल और उपकरण फ्रांस भेजे जा रहे है ताकि आग पर काबू पाया जा सके.

यूरोपीय आयोग ने कहा कि ग्रीस और स्वीडन से चार अग्निशमन विमान फ्रांस भेजे जाएंगे, साथ ही ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया की टीमों को भी भेजा जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट करते हुए धन्यवाद दिया और आगे बताया कि ‘हमारे सहयोगी आग के खिलाफ फ्रांस की सहायता के लिए आ रहे हैं. देश भर में 10,000 से अधिक अग्निशामक और सुरक्षा बल आग की लपटों के खिलाफ जुटाए गए हैं. ये सैनिक हमारे नायक हैं, उन्हें धन्यवाद .यूरोपीय एकजुटता काम पर है.’

Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. pic.twitter.com/KMUzMEYuTL

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022