फ़्रीजस (फ्रांस) . फ्रांस (France) में एक पर्यटक विमान के इंजन में बीच आसमान खराबी आ गई तो पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे फ़्रीजस के पास समुद्र में ही उतार दिया. इससे सबकी जान बच गई. समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, सेसना 177 विमान को फ्रीजस के पास समुद्र में उतारा गया. पायलट ने विमान को बीच पर नहीं उतारा, उसे यहां दुर्घटना की आशंका थी. पायलट ने बताया कि इंजन पूरी तरह खराब हो गया था और विमान को आगे ले जाना संभव नहीं था, ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था.

पायलट ने कहा कि छुट्टी के दिन समुद्र तट पर पहले से ही काफी भीड़ थी और ऐसे में वहां विमान को उतारना जोखिम भरा था. ऐसे में समुद्र तट से कुछ अंदर जाकर ही विमान को उतार दिया गया. इधर, आपातकालीन सेवाएं और फायर ब्रिगेड ने इमरजेंसी लैंडिंग के तुरंत बाद पायलट और अन्‍य यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. फायर ब्रिगेड के प्रवक्‍ता ने कहा कि दो महिलाओं और एक पुरुष को बचाया गया है.

Three occupants are unharmed but traumatized after their engine-out Cessna 177 plane made an emergency landing Sunday morning in front of the Fréjus beach aid station, in the Var (southern French coast).

📹 BFM#aviation #aircraft #safety pic.twitter.com/YY2J3kiI94

— FL360aero (@fl360aero) July 30, 2023