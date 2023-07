पेरिस. फ्रांस में पुलिस द्वारा 17 वर्षीय एक किशोर को गोली मारे जाने की घटना के बाद लगातार पांचवें दिन पूरे देश में दंगे जारी रहे, बावजूद इसके की सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन रविवार को 719 लोगों को गिरफ्तार किया गया. फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन ने कहा कि मंगलवार को पेरिस के उपनगर नैनटेरे में 17 वर्षीय नाहेल की मौत पर पहली बार भड़के दंगों के बाद से अब हिंसा कम होती दिख रही है.

इस बीच, दंगाइयों ने पेरिस के दक्षिण में एक शहर के मेयर के घर में एक कार घुसा दी. मेयर ने बताया कि हमले में उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा घायल हो गए. मेयर विंसेंट जीनब्रून ने ट्विटर पर लिखा कि जब उनका परिवार सो रहा था, तब प्रदर्शनकारियों ने ‘आग लगाने’ से पहले उनके घर में ‘एक कार घुसा दी’. एल’हे-लेस-रोज़ेज़ शहर के मेयर ने लिखा, ‘पिछली रात भय और अपमान का माहौल अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था.’ उन्होंने कहा, ‘मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा घायल हो गए. यह कायरतापूर्ण हत्या की कोशिश थी.’

फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि हिंसा रोकने के लिए देशभर में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. मंगलवार रात को प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से पुलिस ने कुल 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया. बख्तरबंद वाहनों और हेलीकॉप्टरों के साथ पुलिसकर्मी फ्रांस के तीन सबसे बड़े शहरों – पेरिस, ल्योन और मार्सिले की सड़कों पर गश्त लगातार गश्त कर रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, युवा प्रदर्शनकारियों की पुलिस से रातभर भिड़ंत हुई. उन्होंने बताया कि विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने करीब 2,500 दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की. वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर ने कहा कि दस शॉपिंग मॉल, 200 से अधिक सुपरमार्केट, 250 तंबाकू की दुकानों और 250 बैंक आउटलेट पर हमला किया गया या उन्हें लूट लिया गया. ऐसी भी खबरें थीं कि प्रदर्शनकारियों ने ग्रिग्नी में एक आवासीय इमारत में आग लगा दी.

