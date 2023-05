G 7 Summit: 'हे राम हमें परमाणु हथियारों से बचाओ...' जी7 समिट में पहुंचा जापानी बौद्ध भिक्षु, हिंदी में लिख दुनिया से लगाई गुहार

टोक्यो. जापान के हिरोशिमा शहर में आज से 21 मई के बीच जी-7 देशों का सम्मेलन हो रहा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. जापान की तरफ से हिरोशिमा में जी-7 की बैठक कराने का एक खास मकसद यह है कि इस बैठक के जरिये विश्व में शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश जाए. जी-7 की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी देश रूस को लगातार परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने के लिए चेता रहे हैं. इस बीच जी-7 की बैठक से इतर एक बौद्ध भिक्षु ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

जापान के एक बौद्ध भिक्षु, तोयोशिगे सेकिगुची, हिरोशिमा में G7 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के बाहर एक तख्ती के साथ खड़े हैं. वह हाथ में तख्ती लिए जी-7 समिट के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बाहर खड़े हैं, जिसमें विश्व नेताओं से विश्व शांति और परमाणु हथियारों के उपयोग को दूर करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी है, जिसपर हिंदी में लिखा है, ‘हे राम परमाणु हथियारों को खत्म करने की अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल होकर हमें नर्क से बचायें.’

#WATCH | Hiroshima, Japan | Toyoshige Sekiguchi, the Buddhist monk says, “On 6th August 1945, one atom bomb dropped in Hiroshima and so many people died. We don’t want any more tragedy…Shanti se rahna chahiye.” pic.twitter.com/bVggLLwhLv

