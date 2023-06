मॉस्को: वैगनर द्वारा शनिवार को एक असत्यापित वीडियो जारी किया गया है जिसमें प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन रोस्तोव सेना मुख्यालय में रूसी उप रक्षा मंत्री यूनुस-बेक येवकुरोव और जनरल स्टाफ के मुख्य खुफिया निदेशालय के पहले उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेव के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. प्रिगोझिन कथित तौर पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव से नाराज हैं.

इसके साथ ही प्रिगोझिन चाहते हैं कि वे रोस्तोव आ जाएं अन्यथा वह मॉस्को से आने-जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर देंगे. ऐसी अटकलें हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहां हैं और वह अभी तक कोई टिप्पणी करने क्यों नहीं आए हैं, लेकिन उनके शनिवार सुबह 9 बजे (स्थानीय समय) रूसी नागरिकों को संबोधित करने की उम्मीद है. रूसी सेना का रोस्तोव मुख्यालय दक्षिणी सैन्य जिले का हिस्सा है.

Prigozin meets with Deputy Defence Russian Minister Yunus-Bek Yevkurov and deputy chief of staff Alekseev. He criticises them for giving up Lyman, Kherson and other cities and chastises them for the loss of men. It’s not a friendly atmosphere but neither does it look like a coup. pic.twitter.com/a7XZZgT9qe

— Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) June 24, 2023