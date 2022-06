म्‍यूनिख (जर्मनी). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) G-7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए म्यूनिख (जर्मनी (Germany)) पहुंच चुके हैं और यहां उनका भव्‍य स्‍वागत हुआ. यहां रहने वाले भारतीयों ने मोदी-मोदी, ‘हर हर मोदी’, ‘मोदी जी का स्वागत है’ के नारे भी लगाए. इसी बीच भारतीय से शादी करने वाली जर्मन दुल्‍हन ने अपने पति के साथ पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. पीएम मोदी ने भी भारतीय प्रवासी सदस्यों के बीच बच्चों सहित सभी लोगों से भी घुल मिलकर बातचीत की. इससे पहले म्यूनिख एयरपोर्ट पर एक बवेरियन बैंड ने पीएम मोदी का स्वागत किया गया.

जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि वह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे सामयिक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ ‘सार्थक चर्चा’ होने की उम्मीद कर रहे हैं. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर मोदी 26 और 27 जून को होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए म्यूनिख गए हैं. दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के समूह जी-7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.

An early morning touchdown in Munich…

PM @narendramodi will participate in the G-7 Summit.

Later this evening, he will also address a community programme in Munich. pic.twitter.com/firI9zI3yo

— PMO India (@PMOIndia) June 26, 2022